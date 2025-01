Microsoft har sikret en avtale som går ut på at de skal gjenopprette deler av Brasils Amazonas- og Atlanterhavsskog i bytte mot utslippskvoter som er verdt flere milliarder kroner, skriver Financial Times.

Teknologiselskapet har signert en avtale om å kjøpe 3,5 millioner utslippskvoter over 25 år fra Re.green, en brasiliansk oppstartsbedrift som kjøper opp og gjenoppretter jordbruks- og beitemarker ved å plante stedegne treslag.

Verdt over 2 mrd.

Det er ikke opplyst hvor mye avtalen er verdt, men markedsvurderinger antyder at den kan være verdt rundt 200 millioner dollar, som tilsvarer over 2,2 milliarder kroner. Microsofts siste avtaler har gjort selskapet til en av de største kjøperne av naturbaserte løsninger for å fjerne karbon i verden.

Avtalen kommer mens selskaper som Microsoft, Google og Amazon investerer tungt i datasentre for å håndtere den enorme etterspørselen som er kommet etter AI. Utbyggingen fører imidlertid til en økning i energiforbruket, noe som kompliserer selskapenes løfter til investorer om å redusere utslipp, skriver FT.

Teknologiselskaper kjøper også fornybare utslippskvoter som blir til investeringer i vind- eller solkraft, både hjemme og i utlandet. I tillegg har Amazon, Google og Microsoft også investert i kjernekraft.

Opp 40 prosent på 3 år

Microsofts karbonfotavtrykk i 2023 var mer enn 17 millioner tonn CO₂ og andre klimagasser, en økning på 40 prosent siden 2020. Selskapet har som mål å bli «karbonnegativt» innen slutten av tiåret ved å kutte utslipp og investere i utslippskvoter.

Microsoft har de siste årene også investert i karbonfangst, hvor de lagrer CO₂ under jorden i hundrevis eller tusenvis av år. I fjor inngikk selskapet en avtale med det amerikanske oljeselskapet Occidental om å kjøpe 500.000 slike kvoter.