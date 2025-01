Kort vei til teknologisk diktatur

Den digitale verdenen vi lever i i dag er langt fra den optimistiske visjonen som en gang formet den. For bare ti år siden omfavnet vi drømmen om demokratisering gjennom internett, hvor informasjon kunne strømme fritt og knytte mennesker sammen på tvers av kloden. Denne visjonen er nå knust, og i stedet er vi fanget i en mørk virkelighet hvor de som kontrollerer data, har all makt. En makt de bruker til å kontrollere oss.

Yuval Noah Harari skriver i «21 tanker for det 21. århundre» at «De som kontrollerer data, kontrollerer fremtiden». Denne fremtiden er allerede her. I 2025 er det ikke lenger en visjon, men en skremmende virkelighet. Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, Tim Cook og Sundar Pichai er blant de som kontrollerer mesteparten av verdens data.

Ikke bare er disse mennene blant de rikeste i verden, men også de mektigste. At Donald Trump er tilbake som USAs president med støtte fra disse datagigantene, er et tydelig signal på hvordan maktbalansen har skiftet.

Det reiser ubehagelige spørsmål om hva fremtiden har å by på for våre allerede vaklende demokratier. Bak kulissene konsoliderer disse toppsjefene makten. Deres algoritmer bestemmer ikke bare hva vi ser, men også hva vi tror på og hvordan vi handler. De er blitt en usynlig makt som styrer vårt samfunn, og konsekvensene er urovekkende. At våre egne politikere sitter passivt og ser på mens demokratiene våre tappes for kraft, gjør ikke bekymringen mindre.

Algoritmene belønner ikke sannhet, men engasjement, ofte gjennom sensasjonelt innhold som skaper og forsterker polarisering. Det som en gang var et åpent forum for diskusjon, har blitt et ekkokammer hvor kun de mest dramatiske historiene får gjennomslag.

Hva skjer når de som kontrollerer dataene og algoritmene kontrollerer alt fra informasjonen vi ser til beslutningene vi tar? Dette er essensen av teknologisk diktatur. En virkelighet hvor de digitale gigantene ikke er verktøy som tjener oss, men som manipulerer og styrer oss. Det som står på spill er ikke bare økonomisk makt eller teknologiske fremskritt, men vår frihet som mennesker i et demokrati.

Vi står ved et veiskille, hvor vi risikerer at demokratiet blir et tomt skall, og hvor all makt blir konsentrert hos de få som kontrollerer dataene. Agerer vi ikke nå, er det snart for sent.

Hans-Petter Nygård-Hansen

Daglig leder i KommFrem