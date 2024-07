Tek giganter samler seg for å akselerere 6G overgang

IOWN Global Forum er en bransjeforeningen for flere store aktører innen teknologi og telekommunikasjon, med mål om å utvikle neste generasjons kommunikasjons- og infrastrukturteknologi. Initiativet ble grunnlagt av selskaper som Intel og Sony, og støttes av selskaper som Google, Microsoft, Samsung, SK Hynix og mange flere. Selskapene er et kollektiv av blant annet skyleverandører, telekommunikasjonsselskaper og chipprodusenter.

Den overordnede funksjonen til forumet er å akselerere telekomnettverk. Ifølge CNBC jobber de med å utvikle teknologi som hel-fotoniske nettverk, som bruker lys i stedet for elektriske impulser for å overføre data, med mål om implementering innen 2030. Slike nettverk forventes å bruke mye mindre strøm, ha høyere overføringskapasitet, lavere forsinkelse og støtte dataintensive applikasjoner som AI.

Målet er å lindre belastningen på dagens telekomnettverk, som forventes å forverres i de kommende årene med fortsatt vekst i digital adopsjon og etterspørsel etter AI - særlig generative AI.

Kan hjelpe med 6G-overgangen

Teknologidirektør Masahisa Kawashima i NTT, et av grunnleggerselskapene, fortalte at optisk nettverksteknologi kan gjøre det mindre kostbart for teleselskaper å implementere 6G-antenner. «For å implementere antenner trenger vi optisk fiber for å koble antenner til radiodatasentre. Så, hvis vi bruker en IOWN APN for å koble antenner til basestasjoner, kan vi sannsynligvis redusere kostnadene for antenneimplementering.»

IOWN-teknologien er fortsatt i tidlige utviklingsstadier. Det vil gå noen år før fotoniske nettverk virkelig får innvirkning på industriene.

Språkmodeller, som ChatGPT, krever enorme mengder treningsdata og grafikkprosessorer kalt GPUer. Dette er en stor kostnad for klimaet. Kawashima forklarte at fotoniske nettverk kan gjøre mindre datasenter mye kraftigere. «Mange datasentre er for konsentrert i et lite område, og det forårsaker et stort energibehov for det området. Men hvis vi bruker IOWN APN-er, kan vi la brukere distribuere datasentre over et bredt område.»