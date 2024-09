Nordisk gigant jakter ny toppsjef

Nokia er på utkikk etter ny konsernsjef, ettersom den finske telekomgiganten sliter med stagnerende salg og lav aksjekurs, melder Financial Times torsdag.

Ifølge avisens kilder skal Nokia tatt kontakt med kandidater til å overta for Pekka Lundmark, som har ledet den tidligere mobiltelefonigiganten siden 2020.

Søket etter ny toppsjef pågår fortsatt, og minst én hodejeger skal ha blitt engasjert til prosessen, ifølge FT-kildene.

Frustrerte aksjonærer

Avisen skriver at Nokia har lyktes med å kutte kostnader og restrukturere virksomheten under Lundmarks ledelse – og i konkurranse med aktører som Eriksson og Huawei – men at aksjonærer frustreres over Lundmarks manglende evne til å øke inntektene, som nå er lavere enn de var i 2016, etter overtagelsen av Alcatel-Lucent for 15,6 milliarder euro.

– Den nåværende konsernsjefen har ikke fått tak på vekstproblemet. Topplinjen har ikke økt siden Alcatel-Lucent-overtagelsen, sier en aksjonær, ifølge Financial Times.



Les også Strever med 5G-salg I takt med et tregere marked for telekom, måtte Nokia se inntektene falle med 20 prosent i første kvartal

Flere av avisens kilder sier Nokia også skal være på jakt etter en ny styreleder, ettersom dagens styreleder, Sari Baldauf – angivelig en nær alliert til Lundmark – fyller 70 år neste år.

I en melding avviser imidlertid Nokia at konsernet er i en prosess med å erstatte Lundmark, ifølge FT.