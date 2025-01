Donasjonen på 5,5 millioner svenske kroner har utløst reaksjoner blant de ansatte, ifølge en fagforeningsleder som Dagens industri har snakket med.

Men toppsjef Börje Ekholm forsvarer beslutningen. Han konstaterer at verden ser noe annerledes ut enn for noen år tilbake.

– Vi må være en del av det amerikanske økosystemet. Hvis ikke finnes ikke Ericsson, sier Ekholm til nyhetsbyrået TT.

Han peker også på det pågående teknologikappløpet mellom USA og Kina.

– Vi har en veldig stor markedsandel i USA og må kunne samarbeide med hvem som helst som sitter i Det hvite hus.

Videre påpeker han at geopolitikken for tiden endrer seg i høyt tempo. Ifølge Ekholm spiller geopolitikken en helt annen rolle enn for fem år siden.

Ifølge Dagens industri har Ericsson aldri tidligere gitt penger til en presidentinnsettelse i USA på denne måten. En lang rekke amerikanske selskaper ga også penger til innsettelsen. Det samme gjorde svenske Spotify.