TV 2-journalist går til agentgullgruve

På Keypass’ hjemmeside viser fotballagentene sin spillerstall på 57 spillere, og de mest prominente spillerne er Alexander Sørloth og Sander Berge. Mange av de resterende er født etter 2000.

To storsalg i år

Med salget av Sander Berge i fjor fra Sheffield United til Burnley for 200 millioner kroner, dryppet det godt inn på Keypass’ konti. Selskapet eies av tidligere Stabæk-kaptein Mike Kjølø og Morten Wivestad, de er også selskapets eneste ansatte.

Keypass (Mill. kr) 2023 2022 Driftsinntekter 44,7 29,2 Driftsresultat 33,4 21,1 Resultat før skatt 30,4 21,5 Årsresultat 23,0 16,8

Torsdag ble det klart at Berge forlater Burnley for å spille for Premier League-klubben Fulham. Prisen på denne overgangen anslås i flere medier til 20 millioner pund, pluss ytterligere 5 millioner om visse mål oppnås. Det tilsvarer rett under 350 millioner norske kroner, og gir nok en kontantinnsprøytning til Keypass.

BLIR AGENT: Journalist Arilas Berg Ould-Saada. foto: NTB

Superår for Sørloth

Sørloth hadde et superår i spansk fotball i fjor, og ble nummer to på toppscorerlisten da han blant annet scoret fire mål mot Real Madrid og endte på 24 mål for Villarreal.

Nå er han solgt til storklubben Atletico Madrid, også her for rundt 350 millioner.

Nå får de med seg TV 2-journalist Arilas Berg Ould-Saada som tredje ansatt. Han har jobbet i ti år som journalist, de tre siste årene som fotballreporter i TV 2.