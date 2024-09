ABL Group kjøper opp vannkonsulentselskap

ABL Group kjøper 100 prosent av aksjene i Hidromod «Portugals ledende konsulentselskap innen vannforvaltningsløsninger og numerisk modellering,» ifølge en børsmelding torsdag morgen.

Formålet med oppkjøpet er å utvide tjenestetilbudet til ABL, som nå omfatter rådgiving innen vannforvaltning, og vil videre styrke konsulenttjenesten for havner og havneanlegg, heter det

Hidromod driver med modellering og dataanalyse av kystsystemer, elvemunninger, nedbørfelt og andre vannforekomster. De har en programvare kalt AquaSafe som behandler store datasett og gir brukervennlige analyser av vannadferd. I 2023 omsatte de for rundt 1 million euro.

Prislappen er midlertidig ukjent, og transaksjonen vil fullføres i oktober 2024.

– Vi er glade for å ønske Hidromod velkommen som en del av ABL Group. Vann er fundamentalt for vår planets bærekraft, både når det gjelder dets essensielle egenskaper for liv og de risikoene det utgjør for infrastruktur og samfunn ettersom klimaendringene gjør seg gjeldende, sier Reuben Segal, adm. dir. i ABL Group.