Når Bring leverer pakker er det ofte igjennom budtjenester fra en lang rekke småselskaper, som får betalt på provisjon for hva de leverer.

Etter å ha levert for logistikkgiganten gjennom flere år, mente seks av disse budselskapene, flere av dem enkeltmannsforetak, at de hadde fått mindre betalt enn de egentlig skulle og gikk sammen i et søksmål mot Bring, skriver Rett24.

To ulike priser

– Det er utvilsomt snakk om betydelig beløp. For mange av disse underleverandørene handler det om livsgrunnlaget, sier Nanette Arvesen fra Thommessen, som har prosedert saken på vegne av budene.

Stridens kjerne har vært at avtalen mellom budene og Bring sier at budene skal motta 70 prosent av «av transportørgrunnlaget for de utførte oppdrag (provisjon)». Etter hvert ble det oppdaget at Bring opererte med to ulike leveringspriser, hvor av en ble brukt som grunnlag for å beregne provisjon, mens en høyere pris ble sendt til kundene som betaling for levering. Og mellomlegget beholdt Bring i sin helhet, skriver Rett24.

Ifølge Arvesen er det bare noen få av underleverandørene som turte å være med på søksmålet mot Bring, men det er mange flere som også har vært rammet.

Les også Telenor tjente mer enn ventet i tredje kvartal Telenor tjente 4,7 milliarder før skatt i tredje kvartal. Det er et godt stykke over det som var ventet av konsensus. Samtidig legger det frem oppdaterte utsikter for 2024.

Tingretten ikke overbevist

Bring avvist derimot at dette kan kalles som underbetaling, og mener beregningsmetoden følger direkte av avtalen budene har signert. Videre hevder det statlige selskapet at budene må ha misforstått dersom de trodde provisjonen skulle beregnes av hva sluttkundene faktisk betalte.

Dette argumentet overbeviste derimot ikke Oslo Tingrett som onsdag ga budene medhold og fulle sakskostnader. Tingretten mente at budene har fått utbetalt rundt 10 prosent for lite gjennom mange år, og de fikk tilkjent nesten 15 millioner kroner på deling.

Overfor Rett24 sier Brings advokat, Rasmus Asbjørnsen fra Haavind, at de er uenige i dommen og at de vurderer nå om den vil ankes.