Ryanair har informert Boeing om at hvis det er noen amerikanske kunder som nekter å ta imot 737 Max 10-fly, er de villige til å kjøpe dem til «riktig pris», skriver Reuters.

Det irske flyselskapet, som er Europas største målt etter antall passasjerer, har allerede en ordre på 150 Max 10, som er det største flyet i 737-familien, hvor av det første er ventet å bli levert i 2027. I tillegg har selskapet en opsjon på ytterligere 150 fly.

Til tross for at «lillebroren» Max 9 ble satt på bakken en periode i januar etter at en del av skroget falt av i luften, forventer Ryanair at Max 10 vil bli sertifisert innen utgangen av året og være i luften tidlig neste år.

I LUFTA: Ryanair håper og tror at Boeings nye 737-10 Max-fly vil bli sertifisert og godkjent av det amerikanske luftfartstilsynet innen året er omme. Foto: Bloomberg

– Ryanair vil ta imot dem

– Vi har fortalt dem at hvis noen av disse amerikanske flyselskapene ikke ønsker å ta imot Max 10-flyene, vil Ryanair ta imot dem, sier Ryanairs konsernsjef Michael O'Leary under kvartalspresentasjonen.



O'Leary beskriver Max 10 som «transformerende» og mener Boeing alltid vil lage flotte fly, men at kvaliteten må forbedres.

Kommentarene til O'Leary kommer bare noen dager etter at United Airlines' konsernsjef Scott Kirby uttalte at de vil utarbeide en flåteplan som ikke inkluderer modellen, til tross for at selskapet har bestilt 277 fly av den modellen.

– Hvis Scott Kirby ikke ønsker å ta imot MAX 10-ene sine, vil vi gjerne ta dem til riktig pris, sa Ryanairs finansdirektør Neil Sorahan da han fikk høre United-sjefens uttalelser og karakteriserte kommentarene som «uhjelpsomme».

Ryanair har for øyeblikket 136 MAX 8-fly, i tillegg til 409 737-fly som av eldre generasjoner. Selskapet planlegger å øke antallet til 210 Max 8 og opptil 300 Max 10, skriver Reuters.

Nedjusterer

Mandag la Ryanair også tallene for tredje kvartal i regnskapsåret som avsluttes i mars 2024, og de så seg nødt til å nedjustere bunnlinjen etter trøbbel med nettbaserte reisebyråer.

Flyselskapet endte med en omsetning på 2,7 milliarder euro i tredje kvartal, en oppgang på 17 prosent.



Selskapet forventer nå et resultat etter skatt i området mellom 1,85 milliarder og 1,95 milliarder euro for regnskapsåret, etter tidligere å ha sett for seg et resultat på mellom 1,85 milliarder og 2,05 milliarder euro.