Bygger to ferger etter anbudsseier

For første gang skal Torghatten drifte fergeruter i Finnmark.

Transportselskapet har vunnet anbudskonkurransen om de to sambandene Korsfjord–Nyvoll og Klokkarøy–Kjerringholmen i en periode fra januar 2026 til mai 2035.

Dette betyr også at Torghatten bestiller bygging av to nye helektriske ferger. Fergene vil bli bygget i Norge.

– Dette blir de første sambandene våre i Finnmark, og det er jo egentlig på høy tid at vi er til stede helt i nord, sier adm. direktør Marius Hansen i Torghatten Nord i en pressemelding.

I forrige måned vant Torghatten også sitt aller første fergesamband i Sverige, etter at selskapet ble tildelt kontrakten for Strömstad-Koster for de neste 15 årene. Også der blir det bygget to nye elektriske ferger.

Tidligere denne uken fikk Torghatten fornyet kontrakten for fergesambandet Finnvik-Digermulen i Nordland med ti år fra 2026.