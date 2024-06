Tidligere i år var Tesla-sjef Elon Musk på besøk hos den kinesiske statsministeren for å diskutere lanseringen av selvkjøringsprogramvaren FSD. Kilder hevder nå overfor Bloomberg at Tesla har fått tillatelse til å teste programvaren på utvalgte gater i Shanghai. Ifølge den samme kilden vil det potensielt også åpnes for testing i byen Hangzhou, og testene skal utføres av Tesla-ansatte. Vedkommende ønsker ikke å navngis da informasjonen ikke er offentlig ennå.

Med verdens største bilmarked, vil lanseringen i Kina være et viktig steg for den amerikanske bilprodusenten. Avanserte assistentkjøresystemer til bil blir stadig mer populære, og har blitt et sentralt salgspunkt for de lokale aktørene på markedet. Med utrullingen av FSD vil Tesla igjen utfordre de kinesiske produsentene, og øke presset i kappløpet om teknologien. Dette kan potensielt fremprovosere en priskrig i markedet, slik vi så da Tesla først lanserte i Kina tilbake i 2018.

Lanseringen vil også kunne gi Tesla tilgang på ny data. Denne vil være essensiell i videreutviklingen av Teslas teknologi, og deres planer om utvikling av fullt autonome kjøretøy i fremtiden.

Bloomberg har så langt ikke lykkes å få en kommentar fra verken Tesla eller myndighetene i de aktuelle byene.