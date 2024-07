«Det er testflyvning. Oppdraget pågår fortsatt, og det går bra,» heter det i en uttalelse fra selskapet.

– Tar oss god tid

NASA opplyser at bestemt seg for å utsette hjemreisen for å få litt mer tid mellom flyvningen og kommende romvandringer av andre astronauter på romstasjonen. Den siste romvandringen skal være 2. juli, og disse er blitt utsatt på grunn av problemer med gamle romdrakter.

I tillegg vil utsettelsen også gi ingeniørene mer tid til å gjennomgå problemer identifisert på Starliners flyvning til ISS, sier NASA.

Ifølge FT led Starliner av heliumlekkasjer på sin første bemannede flyvning, samt at fartøyet hadde problemer med fem av rakettmotorene. Boeing hevder imidlertid at lekkasjene er blitt fikset, og at alle bortsett fra én av rakettmotorene nå er operasjonelle.

– Vi tar oss god tid og følger vår vanlige prosess for oppdragsstyring, sier Steve Stich, leder for NASAs Commercial Crew Program.

– Vi lar dataene styre beslutningstakingen vår når det gjelder å håndtere de små heliumlekkasjene og rakettmotorprestasjonen vi observerte under sammenkobling og dokking, legger han til.

Positive tilbakemeldinger

Ifølge Stich presterer Starliner godt i bane når den er dokket til romstasjonen, og han sier videre at NASA bruker den ekstra tiden til å rydde en vei for noen kritiske stasjonsaktiviteter, samtidig som de forbereder returen for astronautene på Starliner.

– Mannskapets tilbakemeldinger har vært overveldende positive, og de vet at hver bit av læring vi gjør på Crew Flight Test vil forbedre og skjerpe vår erfaring for fremtidige mannskaper, sier Mark Nappi, visepresident og programleder for Boeings Starliner-program.

Mannskapet har imidlertid ikke dårlig tid med å forlate stasjonen siden det er rikelig med forsyninger i bane, og stasjonens tidsplan er relativt åpen frem til midten av august.