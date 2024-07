Videre drift av Unibuss sikret – rekonstruksjonen av selskapet er vedtatt

– Det er veldig positivt at partene nå har landet en avtale som innebærer at kollektivtrafikken vil gå som normalt, og at denne krevende situasjonen ikke går utover de reisende. Det er viktig for å gi innbyggerne et stabilt og godt busstilbud fremover, sier Vea.

– God løsning

Også fylkesråd for samferdsel i Akershus fylkeskommune puster lettet ut over at bussen også i framtiden kommer til å gå når den skal.

– Det viktigste for fylkesrådet har hele tiden vært å sørge for at de reisende fortsatt kan stole på at bussen går når den skal. Nå ser det ut til at vi finner en god løsning for de reisende i Bærum og Follo, sier Håkon Snortheim (H), fylkesråd for samferdsel i Akershus fylkeskommune.

Unibuss er Oslos største bussoperatør og heleid av kommunen. De siste månedene er det blitt jobbet på spreng for å unngå konkurs og busskollaps.

Mandag 13. mai begjærte selskapet rekonstruksjonsforhandlinger i Oslo tingrett i et forsøk på å unngå konkurs og busskrise i hovedstaden. Selskapet hadde da ubetalte regninger på 100 millioner og bøter fra samarbeidspartner Ruter etter en trøblete vinter.

Dersom Unibuss hadde gått konkurs, ville rundt 70 prosent av bussene i Oslo stoppet umiddelbart.

Stort underskudd

Samtidig viser morselskapet Sporveiens årsresultat for 2023 at underskuddet i Unibuss er på 439 millioner kroner, mer enn fire ganger så høyt som tidligere antatt. Underskuddet får store konsekvenser for Unibuss-eieren, skriver Vårt Oslo.

For å unngå konkurs i Unibuss må nemlig Sporveien ta av sin egenkapital for å berge datterselskapet. Ifølge avisen blir 300 millioner kroner av gjelden til Unibuss konvertert til egenkapital. Samtidig skytes det inn 125 millioner kroner i ytterligere, ny egenkapital.

Vinterens busskaos i hovedstadsområdet med innstillinger og kraftige forsinkelser omfattes ikke av 2023-regnskapet.

– Unibuss står i en svært krevende økonomisk situasjon. Det er derfor gledelig at vi, i dag, har sikret videre drift av Unibuss gjennom å ha signert rekonstruksjonsavtalen med selskapets største kreditorer, sier konsernsjef Birte Sjule i Sporveien. Hun er også styreleder i Unibuss.