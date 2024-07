Ryanair-aksjen har falt 14,9 prosent siden nyttår. Fra all-time intradag den 8. april i år har imidlertid aksjen falt hele 24,7 prosent.

Dette har skjedd

I løpet av våren utviklet aksjen en hode-skulder-formasjon med halslinje på 135-nivået. Da den ble brutt den 7. mai, åpnet det for at aksjen kunne falle ned til 121,50-nivået. Etter å ha brutt 200 dagers glidende gjennomsnitt og en tynn, teknisk støtte på 128-nivået, ble 121,50-nivået nådd og punktert den 21. mai.

I slutten av mai ble også den tekniske støtten på 121,50-nivået, og den tekniske støtten på 120-nivået, brutt - før nedturen fortsatte.

RYANAIR: Aksjen har falt fra toppen i den stigende trenden og kan teste bunnen før fallet eventuelt er over. Chart: Tradingview / Finansavisen

Aksjen har utviklet en fallende sekundærtrend, innenfor den lange, stigende hovedtrenden, og kan være på vei ned mot bunnen i trenden, i området mellom 110- og 103-nivået.

Hva nå?

Basert på utviklingen i RSI-chartet kan fallet kanskje være i ferd med å gå mot slutten. RSI har satt en ny bunn over den fra 21. mai og punktert den fallende trendlinjen. Bruddet er imidlertid ikke et faktum enda.

For å signalisere at bunnen er passert i begge chartene, må RSI fortsette å sette stigende bunner og bryte den fallende trendlinjen og 50-nivået i RSI-chartet.

I hovedchartet er det fremdeles rom for fall til bunnen i trenden, men gitt at RSI fortsetter å sette stigende bunner, kan et fall mot bunnen være forbigående.

