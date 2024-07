Regjeringen foreslår makspris på drosjer i byene

Nærings- og fiskeridepartementet nå sende ut en ny forskrift på høring der de foreslår å innføre en makspris på taxier når man praier en drosje på gaten eller på en holdeplass, skriver E24.

– Det er dessverre såpass med useriøsitet at vi ser oss nødt til å gjøre dette. God konkurranse er alltid velkomment. Dette vil ta bort useriøse aktører, sier Vegard Grøslie Wennesland (Ap), statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet .

Forskriften skal ikke gjelde for taxiturer som man bestiller på forhånd med en forhåndsavtalt pris.

Wennesland er ikke redd for at dette vil ødelegge for konkurranse i taximarkedet, men mener det vil luke bort de mer useriøse aktørene.

De nye reglene med makspriser skal etter planen kun innføres i ett år.

– Vi må se hva som er riktig og hva som funker. Derfor er det midlertidig – kun et år i første omgang, sier han.

Konkurransetilsynet har tidligere advart mot å innføre maksimalpriser for drosjetransport i Oslo-området, men flere av de tradisjonelle aktørene i bransjen mener derimot at makspris kan være et godt tiltak.

Forslaget som nå sendes ut på høring kommer som en del av budsjettforliket med SV tidligere i år.

(NTB)