Ser man på grafer over diverse flyselskaper, er det ikke utenkelig at aksjekursen har falt, gjerne ganske kraftig. Norse, SAS, Norwegian, American Airlines, Flyr, Air France-KLM, listen er lang. Det finnes så klart unntak, som Ryanair.

Så langt i år har den amerikanske flyindeksen falt rundt 17,4 prosent, mens den europeiske har falt rundt 9,3 prosent.

Står ovenfor dype problemer

Europas nest største aktør, Lufthansa, har i dag fått en saftig salgsanbefaling fra Stifel Nicolaus & Co., som skriver at flyselskapet står overfor «dype» problemer, skriver Bloomberg.

Analytikeren Johannes Braun skriver at flyselskapet øker kapasiteten for raskt og vil fortsette å møte press på priser og kostnader.

«Det er for mye ineffektiv kapasitetsvekst til tross for svak avkastning, kombinert med produktmangler og ukonkurransedyktige kostnadsstrukturer,» skrev Braun.

Kursmålet setter han til 4,5 euro fra 7, det laveste av alle analytikerne på Bloomberg. Aksjen faller 2,2 prosent til 5,715 euro. Lufthansa har 5 kjøpsanbefalinger, 14 hold og 5 salgsanbefalinger, med et gjennomsnittskursmål på 7,13 euro.

I forrige uke senket Lufthansa guidingen sin og advarte ansatte om at det ville være nødvendig å kutte kostnader ytterligere fordi sterk konkurranse presser prisene ned og forretningsreiser har ikke kommet seg tilstrekkelig, skriver Bloomberg.

Flere som sliter

Nyhetsbyrået skriver at flyselskaper i USA og Europa er under press ettersom de sliter med å fylle seter i den viktige sommersesongen, noe som tynger billettprisene.

Norwegian hadde et stygt fall på over 16 prosent tidligere i måneden etter at selskapet gikk ut i markedet og varslet lavere driftsresultat som følge av svakere etterspørsel, høyere kostnader, forsinkelser fra Boeing og svakere krone. Selskapet hentet inn noe av tapet på kvartalsrapporten på fredag, og er opp 6,1 prosent for året.Delta Air Lines ga en dyster melding forrige uke da de rapporterte dårligere enn ventet regnskap, samt svak guiding. Aksjen stupte over 11 prosent.

Ser man på New Yorks flyindeks - NYSE Arca Airline Index - er indeksen ned rundt 47,3 prosent de siste fem årene. Hadde man kjøpt indeksen 5. juli 2013, hadde man hatt 2,3 prosent avkastning.