Svenskene får 10.000 kroner for å skrote bilen

I et forsøk på å fremskynde overgangen til en grønn bilpark, innfører den svenske regjeringen en ny vrakpantordning fra 20. august. Ordningen går ut på at man får 10.000 kroner av staten dersom man skroter fossilbilen sin i forbindelse med kjøp av en elbil. Det omfatter kjøp av både nye og brukte elbiler.

Sverige hadde en bonusordning mellom 2018 og 2022 på opptil 70.000 kroner for nye elbiler. Den ble fjernet over natten i november 2022, og frem til nå har den ikke vært erstattet av en annen form for subsidie.

Ordningen har høstet mye kritikk, særlig fra bilbransjen. Mange mener at 10.000 kroner er for lite til å skape noen effekt på svenskenes adferdsmønster. Sverige har satt som klimamål å ha netto nullutslipp innen 2045.