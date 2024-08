Myndighetene i Japan og Tokyo søker en verdivurdering på 700 milliarder yen, som tilsvarer drøyt 51 milliarder norske kroner, når Tokyo Metro skal børsnoteres senere i år, melder Reuters.

Den japanske T-baneoperatøren kan bli børsnotert så tidlig som i slutten av oktober, opplyser ulike kilder overfor nyhetsbyrået, og det vil bli landets største børsnotering på nærmere seks år. Fjorårets største børsnotering i «Solens rike» var da Kokusai Electric gikk på børs slutten av oktober til en verdsettelse på 424 milliarder yen.

Selger halvparten

Tokyo by og de nasjonale myndighetene i Japan er de eneste eierne av selskapet pr. dags dato, og det er planlagt at rundt halvparten av selskapet skal bli tilgjengelig på markedet. På planen er det allerede lagt av tid til et meglermøte innen en uke for en orientering om børsnoteringen og det er forventet at man vil få godkjenningen for noteringen fra Tokyo-børsen i midten av september.

Myndighetene i Tokyo sier tidspunktet for børsnoteringen ikke er er bestemt, og at de vi diskutere det med den nasjonale regjeringen først. Finansdepartementet har ikke svart på forespørsler om kommentarer fra Reuters.

6,5 millioner passasjerer

Metroen i Tokyo strekker seg utover 195 kilometer, og selskapet frakter daglig 6,5 millioner passasjerer. Selskapet hadde sin spede begynnelse i 1920 med etableringen av Tokyo Underground Railway Company, mens syv år senere åpnet den Japans første T-banelinje mellom Asakusa- og Ueno-distriktene i Tokyo.

Ifølge Reuters har selskapets nettoresultat økt med to tredjedeler til 46 milliarder yen i forrige regnskapsår, ettersom den økonomiske aktiviteten tok seg opp etter pandemien, og de driver også virksomheter innen eiendom og detaljhandel.

De nasjonale myndighetene i Japan eier 53,4 prosent av Tokyo Metro, og planlegger å bruke midlene som kommer inn ved børsnoteringen til å tilbakebetale gjenoppbyggingsobligasjoner utstedt etter jordskjelvet og tsunamien i 2011.