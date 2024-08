Grønt lys til utvidelsen av London City Airport

I det som var deres første store infrastrukturbeslutningen, landet den nye britiske regjeringen på at de vil åpne for at London City Airport skal få utvide sin årlige passasjerkapasitet fra 6,5 ​​millioner til 9 millioner innen 2031, skriver Financial Times.

London City Airport er storbyens minste flyplass og ble åpnet i 1987, men er populær blant forretningsreisende på grunn av dens nærhet til finansdistriktene City of London og Canary Wharf.

GODKJENTE UTVIDELSE: Bolig- og visestatsminister Angela Rayner. Foto: Bloomberg

Overstyrer lokale myndigheter

Labour-regjeringen håper utvidelsen vil føre til økonomisk vekst, selv om de har nektet å gi klarsignal for ytterligere flyvninger på lørdag ettermiddager fra kl. 12.30 til 18.30, og foreskrev at stillere fly skulle brukes for eventuelle ekstra morgenflyvninger.

Godkjenningen kommer etter at de lokale myndighetene i området i fjor blokkerte utvidelsesforespørselen på grunn av bekymringer rundt virkningen av støy og andre miljøpåvirkninger fra de ekstra flyvningene.

Flyplassen anket avgjørelsen, og mandag ble utvidelsen godkjent av bolig- og visestatsminister Angela Rayner og transportminister Louise Haigh.

Les også Stenger resten av butikkene «Goodbye for now» er meldingen som møter kunder som besøker nettsiden til den tidligere internasjonale kleskjeden Ted Baker. På få år har 500 butikker forsvunnet.

Skal ikke føre til ekstra støy

Ifølge avgjørelsen skal de ekstra morgenflyvningene ikke forårsake «noen skade når det gjelder støyeffekter, og eventuelle tilleggseffekter på det tidspunktet vil bli dempet når det gjelder bruk av roligere fly for de tre ekstra flyvningene, så vel som den forbedrede lyden isolasjonsordning».

Det vil heller ikke være noen «konflikt når det gjelder nasjonal politikk» på luftkvalitet, la ministerne til.

Miljøorganisasjoner har stilt spørsmål ved hvordan utvidelse av luftfartssektoren er forenlig med Storbritannias mål om å nå netto null karbonutslipp innen 2050, og regjeringens rådgivende organ for klimaendringer har anbefalt at man ikke utvider noen flyplasser før et britisk rammeverk er på plass for å vurdere og kontrollere sektorens utslipp.

Likevel har Labour også tidligere signalisert at de vil være åpne for eventuelle utvidelser av flyplasser, så lenge de kunne møte ulike tester, inkludert å møte støy- og luftforurensningsnivåer, ifølge FT.