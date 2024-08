EU-kommisjonen sier tirsdag at Teslaer produsert i Kina vil bli underlagt en tilleggsavgift på 9 prosent i tillegg til eksisterende avgifter på 10 prosent som gjelder for alle utenlandskproduserte biler, skriver Financial Times.

Det er en rate som er lavere enn den er for kinesiske elbilprodusenter.

Avgjørelsen kommer etter at Tesla ba om en individuell undersøkelse av virksomheten i Kina i håp om å unngå de høyere tollsatsene som Brussel har brukt på kinesiske produsenter, som er på opptil 47 prosent.

Ifølge NTB vil den kinesiske bilkjempe BYD få en straffetoll på 17 prosent, Volvo-eier Geely får 19,3 prosent, mens statseide SAIC får en ekstra toll på 36,3 prosent – som altså kommer i tillegg til avgiften på 10 prosent som gjelder for alle utenlandskproduserte biler.

Andre kinesiske bilprodusenter som har samarbeidet med EU-kommisjonen får en tollsats på 21,3 prosent, mens de som ikke har samarbeidet blir møtt med en tollsats på 36,3 prosent.

Vil subsidiert import til livs

Ifølge EU-tjenestemenn har den kinesiske virksomheten til den amerikanske elbilprodusenten nytt godt av subsidierte priser for land, skattereduksjoner og annen støtte fra myndighetene i Kina. Og avgiftene er en del av en mer aggressiv tilnærming fra EU mot sterkt subsidiert import fra Kina, spesielt innen teknologier som er kritiske for overgangen til grønn energi, inkludert solcellepaneler og vindturbiner.

Tesla har ikke kommentert saken overfor FT.

Avgiftene kommer etter at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen kunngjorde at kommisjonen vil igangsette en undersøkelse av kinesiske elbilimporter i fjor høst.

Kommisjonen hevdet at etterforskningen var basert på «økende bevisbaserte bekymringer om den nylige og raske økningen i lavpriseksport av elektriske kjøretøy som kommer fra Kina.»

Kina på sin side ble rasende og klaget EU inn for WHO, samtidig som de også startet sine egne prisdumpingsundersøkelser mot fransk konjakk og svinekjøtt fra EU.

Åpne for alternative løsninger

En EU-tjenestemann sier til FT at det var intensive diskusjoner med kinesiske kolleger for å finne «en alternativ løsning».

– Vi er åpne for at Kina kommer med forslag som vil løse problemet på samme måte som en skatt, men det er veldig opp til dem, sier tjenestemannen.

I en rapport publisert i forrige uke fra Schmidt Automotive Research, kom det frem at kinesiske produsenter har økt eksporten til EU i forkant av de endelige tollsatsene.