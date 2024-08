Norge mister grepet

Debattinnlegg: Glenn Agung Hole, førsteamanuensis i entreprenørskap, økonomi og ledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

I Sunnmørsposten kan man lese om Per Sævik og et nytt milliardtap for Sævik-familien. Norske bedriftseiere presses stadig hardere, og sammen med dem glipper også nasjonal kontroll over viktig infrastruktur.

Formuesskatten, kombinert med et krevende marked, har tvunget flere norske eiere til å selge seg ut – og de nye eierne er ofte utenlandske investeringsfond. Dette er ikke lenger et enkeltstående tilfelle, men en skremmende utvikling som rammer både den norske kysten og sentrale transportårer over hele landet.

Når nasjonalt eierskap svekkes som følge av kortsiktig skattepolitikk, står vi igjen med spørsmålet: Hvem har egentlig kontrollen over Norge?

Glenn Agung Hole. Foto: USN

Et illustrerende eksempel er Havila Kystruten, der eieren Per Sævik kjemper mot et skattepress som truer bedriften. Til tross for store underskudd og krevende år, må han betale mellom 30 og 40 millioner kroner i formuesskatt årlig. «Politikerne snakker varmt om viktigheten av norsk eierskap», sier Sævik, «men i praksis tvinges vi til å selge oss ut, selv når økonomien ikke tillater det».

Havila Kystruten er ikke alene. Fjord1, et av Norges største fergeselskaper, ble nylig solgt til utenlandske aktører, mye på grunn av formuesskatten. Sævik, som tidligere eide Fjord1, har uttalt at den vedvarende skattebelastningen ble for tung å bære, til tross for at selskapet var en viktig del av norsk infrastruktur.