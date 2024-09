Oppkjøpet skal finansieres ved hjelp av egenkapital og nye lån, går det fram av en børsmelding.

Schenker eies i dag av det tyske jernbaneselskapet Deutsche Bahn.

De to selskapene hadde i fjor en samlet omsetning på rundt 470 milliarder kroner.

Når de nå slår seg sammen vil de få en global markedsandel på mellom 6 og 7 prosent, opplyser DSVs finansdirektør Michael Ebbe.

– Dette er en omveltende begivenhet i DSVs historie og vi er svært begeistret over å kunne slå oss sammen med Schenker, sier DSVs konsernsjef Jens H. Lund.

Mister jobben

For mange av Schenkers ansatte i Tyskland kan oppkjøpet få dramatiske følger.

Planen er å fjerne mellom 1600 og 1900 stillinger i Tyskland, opplyser Ebbe.

Deutsche Bahn hevder på sin side at det nye selskapet om fem år trolig vil ha flere ansatte i Tyskland enn det Schenker har i dag.

Som et ledd i avtalen om oppkjøp har DSV kommet med en rekke «sosiale forpliktelser» overfor de ansatte. Disse vil gjelde i to år etter at oppkjøpet er sluttført. Det er ikke kjent hva dette innebærer.

Nærmere 150.000 ansatte

Schenker har i dag over 70.000 ansatte i verden, rundt 15.000 i Tyskland.

DSV har før sammenslåingen rundt 76.000 ansatte.

Oppkjøpet skal endelig godkjennes av representantskapet i Deutsche Bahn og må også godkjennes av regjeringen i Tyskland.

Det er ventet at oppkjøpet kan sluttføres i andre kvartal neste år.