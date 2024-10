Elle Macpherson solgte boligen sin i det eksklusive Coral Gables i Miami med betydelig rabatt etter at huset hadde ligget ute i to år, skriver MarketWatch.

Villaen gikk til slutt for 18,5 millioner dollar, som tilsvarer ca. 196 millioner kroner, ifølge annonsen på Realtor.com

Den 60 år gamle modellen kjøpte det normannisk-inspirerte huset for 8,1 millioner dollar i 2018, og kan med det vise til en prisvekst på 128 prosent på seks år.

Kuttet prisen med 111 mill.

Macpherson, som ble kalt «The Body» da hun var aktiv modell, er nok likevel skuffet over prisen, ettersom hun først la ut huset for 29 millioner dollar i april 2022, før hun senket prisen tidligere i år til 22 millioner dollar.

Det innebærer at kjøperen har fått et avslag på 10,5 millioner dollar, som tilsvarer 111 millioner kroner, etter at prisen til sammen er blitt redusert med 36 prosent.

Ifølge MarketWatch engasjerte Macpherson et designfirma for å tilpasse villaen til hennes kunstsamling, som inkluderer verk av Andy Warhol, Keith Haring og Damien Hirst.

Etter at prosjektet var ferdig, ble huset omtalt i Architectural Digest i 2019, hvor Macpherson fortalte eiendommen på nesten to mål vant hjertet hennes.

– Plassen og beliggenheten føltes bare riktig, fortalte supermodellen i 2019.

830 kvadratmeter

En av boligens store fordeler er dens beliggenhet i det inngjerdede området Journey's End Estates, som er et svært eksklusivt området hvor det bare er 18 boliger.

Eiendommen er på 830 kvadratmeter og har seks soverom og 6,5 bad. Det er høyt under taket og mye naturlig lys, med et åpent område for stue, spisestue og underholdning.

Ifølge MarketWatch ser inngangspartiet ut som et kunstgalleri med sin lange gang og hvite vegger, mens hovedsoverommet har visstnok to store walk-in-garderober.