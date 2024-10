Torghatten vokser i Sverige

– Nå etableres Torghatten for alvor i Sverige. Dette er en betydelig milepæl for selskapet og for Nordic Ferry Infrastructure, sier Nordic Ferry-sjefen Carsten Jensen. Det er dette selskapet som eier Torghatten.

Fra før av er Nordic Ferry etablert i Sverige gjennom Øresundslinjen, som har kontorer i Helsingborg. I tillegg opererer Torghatten en autonom ferge i Riddarfjärden i Stockholm og vant tidligere i år anbudet for sambandet Strömstad-Koster.

2,2 millioner reisende

Tirsdag offentliggjorde Västtrafik at Torghatten vant fergeanbudet for Södra Skärgården. Kontrakten omfatter drift av fire ruter som knytter sammen Stenpiren, Saltholmen og øyene i Göteborgs skjærgård og betjener fastboende, pendlere og skolebarn.

Saltholmen fungerer som et viktig knutepunkt med videre forbindelse til andre kollektivtilbud som buss og tog.

Hvert år foretas omtrent 2,2 millioner reisende på disse rutene. Kontrakten har oppstart i 2027 og 15 års varighet.

De fire båtrutene vil ha helårsdrift med utvidet operasjon i sommermånedene når trafikken er på sitt høyeste. Da vil det være behov for omlag 70 sjøfolk på rutene.

– Grønn fornyelse

Avtalen sikrer Torghatten årlige driftsinntekter i størrelsesorden 180 millioner svenke kroner og omfatter drift av åtte fartøyer. Det skal bygges fem full-elektriske båter, hvorav tre hurtigbåter og tre ombygde fartøyer som drives med biodrivstoff. Den samlede hybridiseringsgraden for kontrakten oppgis til 90 prosent.



– Vi har grønn fornyelse av flåten som strategi, og å redusere karbonavtrykket er viktig for oss. Å vinne denne kontrakten er derfor et viktig steg i den retningen, sier Jensen.

– Her bruker vi kompetansen vi har på bygging og drift av el-fartøy i Norge og viser at vi er godt rigget for å kunne tilby konkurransedyktige løsninger i Sverige, sier han.

Torghatten er Norges største fergeselskap med 49 ruter i Norge. Selskapet beskjeftiger cirka 1.250 ansatte. Foruten Torghatten eier Nordic Ferry Infrastructure danske Molslinjen.

