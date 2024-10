Spår millionoppsigelser i bilindustrien

Toyotas styreleder sier at 5,5 millioner jobber i bilindustrien er i fare på grunn av økt konkurranse fra elektriske biler, skriver Molnes i mandagens kommetar i Finansavisen.

«Det mest interessante selskapet å følge med på nå for å finne ut hvor frontlinjen går for elbiler, er Toyota. Det er en stor global bilprodusent som lenge har hatt noen av de mest solgte bilmodeller: Toyota Corolla og Toyota Camry. Toyota har ikke begynt å selge rene elektriske biler ennå. I forrige uke bestemte selskapet seg for å utsette satsingen på å produsere elektriske biler i USA med minst ett år», skriver han.

AKSJEKOMMENTATOR: Karl Johan Molnes FA

– Det er BYD som er trusselen. De farligste konkurrentene er de som er store og lønnsomme, følger Molnes opp under mandagens Børsmorgen.

– Har du mange biler som ikke er lønnsomme så er du ikke så farlig som konkurrent, og det er mange av disse selskapene som ikke tjener penger.