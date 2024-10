Storeier med daglige aksjesalg

For snart to uker siden avslørte en flaggemelding at Sundt var i gang med et nytt storsalg i flyselskapet Norwegian. Et salg av tre millioner aksjer gjorde at investeringsselskapet gikk under fem prosent eierskap, slik at nye salg ikke behøver å børsmeldes, men aksjonærlister har vist at aksjesalget har vart både før og etter flaggemeldingen.

SELGER AKSJER: Sundt-sjef Jakob Iqbal. Foto: Sundt

Ifølge Finansavisens Bjellesautjeneste har nemlig Sundt solgt aksjer i Norwegian hver eneste dag i tidsrommet 8-16. oktober. Ettersom listene kommer med to dagers etterslep er det uvisst om Sundt har solgt aksjer i dagene etterpå.

Gjort en kule

Etter det seneste synlige aksjesalget eier Sundt rett under 41 millioner aksjer til en verdi av 490 millioner kroner.

Det gir investeringsselskapet en eierandel på 4,2 prosent i flyselskapet som nå har en børsverdi på 11 milliarder kroner.

Sundt har gjort en kule i Norwegian etter å ha bidratt i redningsaksjonen i 2021. Finansavisen anslo forrige uke gevinsten til 900 millioner kroner, hvor rundt 600 millioner er realisert og 300 millioner er urealisert på nåværende aksjepost.

Mye av gevinsten stammer fra tidligere i år, da aksjer for 650 millioner kroner solgt på kurser rett over 17 kroner, som er nært foreløpig kurstopp i år. Sundt satt igjen med 52 millioner aksjer, eller rett over 5 prosent av selskapet.

Eierandelen gjør dem til tredje største eier i Norwegian bak John Fredriksen og Folketrygdfondet.