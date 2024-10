Fords elbildivisjon Model e sliter. Til tross for å ha kuttet kostnadene 5.000 dollar pr. kjøretøy over de seneste to årene og barbert én milliard dollar i kostnader, blant annet gjennom 35 prosents kapasitetsreduksjon, rapporterte divisjonen et tap på 1,224 milliarder dollar mot 1,329 milliarder året før.

– Selv om tapene er ned, taper de fortsatt 38.250 dollar pr. elbil de produserer, sier programleder Marius Lorentzen i tirsdagens Børsmorgen.

Karl Johan Molnes FA

Tar ned estimatene

Selskapet rapporterte en totalomsetning på 46,2 milliarder dollar for tredje kvartal, noe som representerer en årlig økning på 5 prosent og overgikk markedets forventninger på 41,9 milliarder dollar.

Nettoresultatet falt imidlertid til 892 millioner dollar, en betydelig nedgang på over 25 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Resultat pr. aksje ble rapportert til 0,22 dollar, som er lavere enn det forventede 0,44 dollar.

– Det er så store endringer og endringene skjer så raskt. I juli kom de ut og guidet på 10-12 milliarder dollar for resten av året, og nå er de nede på 10 allerede. Da går det fort i svingene, sier aksjekommentator Karl Johan Molnes.

– De har mistet to milliarder i salgsutsikter.