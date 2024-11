Fra 1. januar 2025 blir det dyrere å passere bomstasjonene rundt Oslo. Som en del av Oslopakke 3 har Vegdirektoratet vedtatt nye takster for både personbiler og tyngre kjøretøy. Økningen kommer etter politisk enighet i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune tidligere i år, opplyser Fjellinjen.

For bilister i takstgruppe 1, som inkluderer personbiler opptil 3.500 kilo, vil prisen uten AutoPASS-avtale øke til 43 kroner i rushtiden for bensinbiler, og 46 kroner for dieselbiler. I dag betaler bensinhoder 39 kroner i rushen, mens dieselbileiere må ut med 42 kroner.

Utenfor rush vil prisene være henholdsvis 36 kroner og 40 kroner, opp fra 33 og 37 kroner.

Elbilene hardest rammet

Mens prisveksten for de fossile bilene er på rundt 10 prosent, får elbileiere en prisvekst på rundt 20 prosent. For fra nyttår er elbilsjåfører nødt til å betale 19 kroner utenom rush og 23 kroner hvis de passerer bomringen i rushen uten AutoPASS – en oppgang på henholdsvis 19 og 21 prosent.

Ellers blir det ingen endringer for tyngre kjøretøy i takstgruppe 2. De eldste lastebilene med høyere utslipp må betale opptil 150 kroner i rushtiden for passering ved Bygrensen, mens moderne kjøretøy med Euro VI-standard må ut med 91 kroner i rushtiden.

FrPs gruppeleder i Oslo bystyregruppe, Magnus Birkelund, sier til Finansavisen at staten må inn og betale en større del av regningen.

– Folk blir flådd! De aller fleste benytter seg av bilen fordi de er helt avhengig av den i hverdagen, for å komme seg på jobb eller hente og levere barn i barnehagen. Dessverre har bilistene lenge vært en melkeku for å finansiere sykkelveier og kollektivtransport og nå øker bompengene igjen, sier Birkelund

– Særlig i en tid hvor mange har dårlig råd må vi gjøre det vi kan for å kutte utgiftene til folk. Nå må staten på banen for å ta et større ansvar for samferdselsprosjektene i hovedstaden, legger han til.

Rabatt

Bilister med AutoPASS-brikke får fortsatt 20 prosent rabatt i takstgruppe 1, men det gis ingen rabatter for tyngre kjøretøy i takstgruppe 2. Ordningen med maks 120 passeringer pr. måned for Indre Ring og Osloringen videreføres. For Bygrensen er grensen 60 passeringer pr. måned – det gjelder for begge takstgruppene.

I tillegg gjelder én timesregelen, om at bilister betaler kun for én passering i løpet av én time, men alltid den dyreste satsen dersom de passerer flere stasjoner i samme periode.

De nye prisene gjelder i bomringene ved Bygrensen, Osloringen og Indre Ring.