Hva er dere i KNA og FrP redd for?

I 2024 er det solgt kun 10 prosent nye fossilbiler. De aller fleste velger elbil, biler som er populære og kan brukes til det meste man trenger bil til.

FrPs Morten Stordalen og Tor Valdvik i KNA omtaler dette i et innlegg i Finansavisen som «norske bilisters evne til grønn omstilling», og mener denne omstillingen er unik i global sammenheng». De har også fått med seg at «resten av verden måper over det elleville elbilsalget i Norge.»

Skulle nesten tro det kom fra Elbilforeningen, dette. Sant er det i hvert fall. Likevel skriver de at elbilmålet som har fått oss dit vi er i dag, er på kollisjonskurs med velgerne og virkeligheten. Dette er nesten ikke til å tro.

Valdvik og Stordalen bekymrer seg for at det skal bli mer avgifter på fossilbiler som kan treffe «de som sitter nederst ved bordet». Forstår de ikke at elbilpolitikken er et perfekt eksempel på at man nettopp tar hensyn til at mange folk trenger bil, og at folk flest er i bruktbilmarkedet? Med flere gode brukte elbiler til salgs, blir det langt flere som kan nyte godt av gode utslippsfrie biler som koster langt mindre å både reparere og kjøre. Dette kommer som en veldig god bonus oppå det viktige klimamålet som kloke og modige politikere har satt.

Vi kan berolige Stordalen og Valdvik med at Elbilforeningen er mest opptatt av de bilene vi importerer som nye. Vi skjønner at det er krevende for de som allerede har investert i en fossilbil å oppleve stadig høyere kostnader, derfor ønsker vi heller å sørge for at de med råd til å kjøpe ny bil velger elektrisk, slik at bruktbilmarkedet fylles opp med gode elbiler som koster mindre å drifte enn en fossilbil.

Elbilpolitikken er en politikk for å kutte klimagassutslipp. Den gir renere luft, men også kjempefine biler som folk er fornøyd med. Det er derfor litt underlig at KNA og FrP er så opptatt av at noen bør investere i gammeldags teknologi. La oss heller glede oss over et elbilsalg som gir stadig flere tilgang til en god og driftssikker bil.

Christina Bu

Generalsekretær i Norsk elbilforening