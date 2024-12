Volkswagen enig med fagforeningene: – Ingen fabrikker skal stenges

Avtalen betyr at storskala nedbemanning og nedlegging av fabrikker er avverget, ifølge fagforbundet IG Metall.

Bilprodusenten har ifølge fagforeningen forpliktet seg til ikke å legge ned noen fabrikker i en avtale som løper til utgangen av 2030.

Forhandlingene om den tøffe kuttrunden begynte mandag i Hannover. De ansatte har krevd garantier for at rundt 130.000 ansatte beholder jobbene, og de har avvist lønnsnedgang og stenging av fabrikker. Selskapet har på sin side foreslått et lønnskutt på 10 prosent for alle ansatte og stenging av flere av Volkswagens ti fabrikker i Tyskland.

Før de tok en pause fredag morgen, meldte begge parter om at forhandlingene sto i stampe. Men de forsikret om at de beveger seg i en konstruktiv retning, og tidlig fredag kveld melder altså IG Metall om enighet.

Innholdet i avtalen er foreløpig ikke bekreftet av Volkswagen (VW), som er Europas største bilprodusent.

VW står overfor salgssvikt og kraftig konkurranse fra blant annet kinesiske elbiler. Selskapet ønsker å kutte kraftig i lønnskostnadene i Tyskland, og det er også snakk om nedleggelse av fabrikker og masseoppsigelser.

IG Metall regnes som verdens største uavhengige fagforbund og har rundt 2,2 millioner medlemmer.