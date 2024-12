Rekordtravelt for Posten – håndterte over 2 millioner pakker i uken

– Det har vært en hektisk, men utrolig morsom førjulstid. Våre ansatte har virkelig stått på for å levere pakker og post til alle deler av Norge for å sikre en god julefeiring for alle, sier konsernsjef Petter-Børre Furberg i Posten Bring i en pressemelding.

Vest Østlandsterminalen på Lørenskog, som er Postens hoveddistribusjonssenter, har det hittil i desember blitt sendt ut 21,5 millioner postsendinger.

I gjennomsnitt er det håndtert over 2 millioner pakker ukentlig ved Postens hente- og sendingssteder. Postens pakkebokser har ifølge selskapet hatt en økning i bruk på over 100 prosent, sammenlignet med 2023.

Til NRK sier pressevakten i Posten at det fortsatt er 18 pakker igjen med ukjent mottaker eller avsender. På Postens nettsider kan man gå inn for å se om man kjenner igjen pakkene.