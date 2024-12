– Det er alvorlig at togene står så lenge som de har gjort i dag og jeg forstår at det er fortvilende for de reisende, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til NTB.

Han sier at Samferdselsdepartementet vil følge opp denne saken med Bane Nor i etterkant, men at sikkerheten er viktigst akkurat nå.

– Sikkerheten kommer først, og når Bane Nor vurderer at togene ikke kan gå, så er det fordi det skal være trygt på jernbanen. Vi har tett kontakt med Bane Nor og forsikrer oss om at de gjør alt de kan for å løse dette.

Systemsvikt

Togene må stå stille til situasjonen er avklart, opplyser Bane Nor. Det er systemet for kommunikasjon mellom togene og toglederne, som er rammet.

– Når det ikke fungerer som det skal, må vi ta ned trafikken, forteller pressevakt Øystein Stavdal Paulsen til NTB.

Han opplyste onsdag morgen at togene som var underveis, fikk kjøre til endestasjonene sine med lav hastighet.

Bane Nor meldte om feilen klokka 7.55 første juledag. Det er ikke kjent hvor lang tid det kan ta å få fikset feilen.

– De driver fortsatt med feilsøking. De vet ikke hvor feilen er, forteller pressevakten rett før klokka 13.

Det er varslet en ny oppdatering fra Bane Nor klokken 20 onsdag.

Innstilles ut dagen – setter ikke opp busser

Både på Bergensbanen og Dovrebanen er togtrafikken innstilt ut dagen, skriver Aftenposten.

«Vi innstiller våre tog på Dovrebanen i kveld uten alternativ transport. Øvrige operatører gjør det samme på sine fjerntogstrekninger», skriver SJ i en melding til sine kunder onsdag ettermiddag.

Vy bekrefter at dette også gjelder Bergensbanen. Kaja Rynning Moen i togselskapet forteller til Bergens Tidende at dette går utover 1700 passasjerer som skulle reist på strekningen begge veier.

På Dovrebanen må passasjerene klare seg selv. SJ opplyser til TV 2 at de ikke setter opp busser for avgangene.