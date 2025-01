Bildelingsappen Turo ble brukt i begge angrepene i USA denne uken. Både da en Ford F-150 kjørte inn i en folkemengde i New Orleans, og da en Tesla Cybertruck eksploderte utenfor et hotell i Las Vegas. Myndighetene sier det ikke er noen kobling mellom de to hendelsene, men flere stiller likevel spørsmål rundt bildelingsselskapets praksis, skriver Wall Street Journal.

Søkte om børsnotering

Turo, som ofte blir kalt «Airbnb for biler», leier ut biler fra private verter, som tjener penger på å låne ut sine kjøretøy. Mens noen verter er privatpersoner, driver andre små flåter. Vertene eier og vedlikeholder bilene selv, men mange har klaget over at leietagere stjeler, ødelegger eller misbruker bilene.

Selskapet, som ble etablert i 2010 under navnet RelayRides, søkte om børsnotering tidlig i 2022, men er ikke blitt notert.

Frem til 2022 var selskapet ulønnsomt, men har levert overskudd i 2022 og 2023. Turo har for tiden 150.000 verter, men antall verter har nylig sunket og omtrent 25.000 færre verter brukte plattformen i tredje kvartal i år sammenlignet med året før.

Selskapet sier at de samarbeider med myndigheter for å bistå i etterforskningene, skriver WSJ.

– Disse personene hadde gyldige førerkort, rene bakgrunnssjekker og var ærefullt dimittert fra det amerikanske militæret. De kunne ha gått ombord på et fly, sjekket inn på et hotell eller leid en bil fra en tradisjonell utleiekjede, sier en talsperson for Turo.

Samler inn personopplysninger

Bildelingsselskapet sier videre at de samler inn personopplysning, inkludert straffedommer og opplysninger fra registre over seksualforbrytere, men kritikere etterlyser mer åpenhet om hvordan denne informasjonen brukes, skriver WSJ.

Dette har gjort at flere verter vil utføre egne bakgrunnssjekker, noe Turo mener kan være diskriminerende.

Selv om Turo har levert overskudd er ikke forretningspraksisen deres populær blant investorer. Et annet bildelingsselskap, Getaround, har falt 99 prosent etter at de ble børsnotert i 2022.