Rekordsalg av elbiler i Storbritannia

Med et rekordsalg på 382.000 elbiler, sto de for 19,3 prosent – nesten en femdel – av det britiske nybilsalget i fjor, viser tall fra bransjeorganisasjonen Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). Regjeringens mål var at andelen skulle være 22 prosent.

Allerede i oktober varslet SMMT at produsentene risikerte å ikke nå målet, noe som kan innebære gebyrer på 15.000 pund – drøyt 200.000 kroner – per forurensende bil de leverer over maksgrensen.

Siden da har imidlertid myndighetene forsikret at de forventer at alle bilprodusentene kan unngå straffegebyr ved å benytte fleksibiliteten som er lagt inn i beregningene.

SMMT sier også at det vil bli enda vanskeligere å komme i mål med elbilsalget i år, når kravet til elbilandel økes til 28 prosent.

Til sammenligning utgjorde elbiler 89 prosent av nybilsalget i Norge i fjor og litt over halvparten i Danmark.