Hyundai skal gjennomføre en rekordstor investering på 16,7 milliarder dollar i Sør-Korea i 2025. Målet er å styrke sin satsing på elbiler og møte økende geopolitiske og økonomiske utfordringer, skriver Financial Times.

Gruppen, som inkluderer Hyundai og Kia, står overfor tøffere konkurranse fra billigere kinesiske bilprodusenter og lavere etterspørsel i Sør-Korea, delvis på grunn av politisk uro. Samtidig har den påtroppende amerikanske presidenten Donald Trump skapt usikkerhet i eksportmarkedene etter hans trussel om å innføre 10 prosent toll på importvarer.

Les også Hyundai kutter elbilprisene i Norge Hyundai tar priskrigen i elbilmarkedet på alvor og starter 2025 med å kutte prisen på alle Kona Electric-modellene med 40.000 kroner.

Vil opp til 7,4 millioner

Hyundais investering skal blant annet gå til forskning og utvikling for elektriske og tilkoblede biler, i tillegg til oppgradering av produksjonsanlegg for elbiler. En betydelig del av investeringen vil også gå til teknologiutvikling for selvkjørende biler.

«Hyundai gjør den største investeringen noensinne i Sør-Korea i år fordi de mener at kontinuerlige og stabile investeringer er essensielle for å overvinne krisen og sikre fremtidige vekstmotorer i møte med økende usikkerhet,» heter det i en uttalelse fra selskapet.

Verdens tredje største bilprodusent, etter Toyota og Volkswagen, sikter mot å øke det globale salget med 2 prosent til 7,4 millioner biler i løpet av 2025, etter at de ikke klarte å nå sine mål i fjor på grunn av tøffere konkurranse i USA og Europa.

– De vil få det vanskelig i år med å konkurrere mot kinesiske produsenter i Europa og utviklingsland. Marginene deres vil sannsynligvis presses ytterligere, sier Lee Hang-koo ved Jeonbuk Institute of Automotive Convergence Technology.

Les også «Politibilen» oppgraderes Den benyttes av politiet i tjeneste for UP. Nå oppgraderes Kia EV6 GT med økt motoreffekt, større batteri og bedre rekkevidde.

Ser mot USA

Hyundai ser på USA som sitt viktigste markedet, hvor deres fabrikk i Georgia produserer elbilen Ioniq. Dette gir skattefordeler under Inflation Reduction Act (IRA), som Trump også har truet med å avskaffe, ifølge FT.

Til tross for utfordringene planlegger Hyundai å investere 90 milliarder dollar innen 2030 for å utvide sitt sortiment av el- og hybridbiler.