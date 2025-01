SpaceX-søppel forsinker flytrafikken

Qantas er blitt tvunget til å forsinke flyvninger mellom Australia og Sør-Afrika etter at amerikanske myndigheter advarte flyselskapet om risiko for at deler av SpaceX-raketter kunne komme tilbake inn i atmosfæren over det sørlige Indiahavet, skriver Financial Times.

Det australske flyselskapet sier tirsdag at det har utsatt flere flyvninger mellom Sydney og Johannesburg de siste ukene, med forsinkelser som har vart fra én til seks timer.

I kontakt med SpaceX

Ifølge Ben Holland, som leder Qantas’ operasjonssenter, har tidspunktet for nylige gjeninntrengninger i atmosfæren av deler fra raketter eid av SpaceX har «endret seg på kort varsel», noe som har tvunget flyselskapet til å utsette flere flyvninger rett før planlagt avgang.

– Vi er i kontakt med SpaceX for å undersøke om de kan spesifisere områder og tidsvinduer for gjeninntrengningene, slik at vi kan minimere fremtidige forstyrrelser for våre passasjerer på denne ruten, sier han.

Ifølge FT er det få flyselskaper som flyr over det avsidesliggende sørlige Indiahavet, men Qantas har operert tjenesten mellom Sør-Afrika og Australia — kjent som Wallaby-ruten — siden tidlig på 1950-tallet.

Rakettoppskytinger er vanligvis nøye kalibrert for å sikre at deler som ikke kan gjenbrukes, lander i avsidesliggende havområder.

Det har vært tilfeller hvor deler har falt tilbake til jorden utenfor de kontrollerte sonene. I fjor ble SpaceX sin Falcon 9 satt på bakken etter tre hendelser hvor deler kom tilbake utenfor den kontrollerte sonen.

Rekordmange oppskytninger

Qantas' advarsel kommer samtidig som frekvensen av rakettoppskytinger forventes å øke betydelig, skriver FT.

I fjor nådde rakettoppskytingsforsøk et rekordnivå på 259 globalt, hvorav 256 var vellykkede.

SpaceX sto for mer enn halvparten av disse og forventes å øke oppskytingsfrekvensen ytterligere i år.

Qantas-aksjene falt med 2 prosent på børsen tirsdag, etter at forsinkelsene ble kjent. Hittil i år er aksjen opp nesten 2 prosent, mens i løpet av det seneste året er aksjen opp 76 prosent.