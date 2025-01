I en analyse fra Nordea Markets skriver analytiker Hans-Erik Jacobsen at Norwegian står sterkt i hjemmemarkedet, samtidig som flyselskapet møter utfordringer som økte kostnader knyttet til en svak kronekurs, høyere CO2-kvotekostnader og potensielt økte avgifter fra Avinor.

Analytikeren har nedjustert sine forventninger til utvannet resultat pr. aksje med henholdsvis 16 prosent og 14 prosent for perioden 2025 og 2026, og med et normalisert skattenivå på 22 prosent reduseres resultat pr. aksje til henholdsvis 1,09 kroner og 1,32 kroner for de samme årene.

Jacobsen opprettholder sin holdanbefaling på Norwegian, og opererer med et mulitippelbasert kursmål på 10 kroner.

Mandag omsettes aksjen for 10,36 kroner, opp 0,4 prosent.

