Myndighetene i Panama startet mandag en gransking av et Hongkong-selskap som driver havnene i begge endene av Panamakanalen, etter at USAs president uttalte at han ønsker å ta tilbake kanalen på grunn av kinesisk innflytelse, melder Financial Times.

Kanalen håndterer nærmere 3 prosent av den globale sjøfrakthandelen hvert år.

Som svar på Trump publiserte Panamas riksrevisorkontor en video som viser rundt ti dresskledde personer gå inn i de lokale kontorene til det Hongkong-baserte selskapet Hutchison Ports for å starte revisjonen.

– Tar den tilbake

Hutchison Ports, havnedivisjonen til det Hongkong-børsnoterte konglomeratet CK Hutchison Holdings – som kontrolleres av familien til Li Ka-shing – opererer 53 havner i 24 land, inkludert Storbritannia og Tyskland.

Selskapet vant først konsesjonene for å drive to havner, én i hver ende av kanalen, i 1997 – året Hongkong returnert til kinesisk styre fra Storbritannia. Konsesjonene ble fornyet i 2021.

USA overvåket byggingen av kanalen, som åpnet i 1914, og overførte full kontroll over den til Panama i 1999. Trump har kalt denne overføringen en «feil» og kritisert de høye avgiftene.

– Vi er blitt behandlet veldig dårlig som følge av denne tåpelige gaven som aldri skulle blitt gitt, sa Trump.

– Vi ga den ikke til Kina, vi ga den til Panama, og vi tar den tilbake.

Blitt dyrere

Avgiftene for å krysse kanalen, som bruker ferskvann til å operere sine sluser, har økt betydelig etter en omfattende tørke i 2023 som førte til restriksjoner og senere endringer i hvordan tidsluker tildeles, skriver FT.

Panama har lenge vært en av USAs nærmeste allierte i Mellom-Amerika, men brøt diplomatiske bånd med Taiwan for å anerkjenne Kina under Trumps første presidentperiode.

Panamas president José Raúl Mulino kom mandag med en kommentar der han «på det sterkeste avviser» Trumps uttalelser og sier at kanalen vil forbli panamansk.