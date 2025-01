Flyselskapet KLM anmeldes for grønnvasking

Tilsynet mener reklamen kunne få forbrukere til å tro at det er bærekraftig å reise med nederlandske KLM. Radioreklamen ble sendt på lufta i 2023. Der het det at man kunne reise mer bærekraftig ved å fly med KLM fordi selskapet framover skrulle bruke «en del bærekraftig drivstoff».

Det var imidlertid kun snakk om at 1 prosent av drivstoffet skulle være det som ifølge EU-regler kan betegnes som bærekraftig. Forbrukertilsynet mener at flyselskapet dermed ikke hadde grunnlag for å hevde at man tok «et stort skritt» i retning av å reise mer bærekraftig, slik det ble hevdet i reklamen.

KLMs presseansvarlig sier at selskapet avventer neste steg i saken, og at de jobber med å forbedre sin kommunikasjon mot kundene.

– KLM anerkjenner viktigheten av å tilpasse seg disse endringene og aktivt justere vår markedsføringspraksis til de nyeste reglene og retningslinjene, heter det i en uttalelse fra selskapet.

Det danske forbrukertilsynet har over lengre tid hatt søkelys på bruken av begrepet bærekraft i reklamer. Før jul godtok bilprodusenten BMW en bot på 3 millioner danske kroner for å ha betegnet seg selv som «verdens mest bærekraftige bilprodusent».