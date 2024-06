Prisene på brukte Obos-boliger i Oslo steg 1,8 prosent fra april til mai, viser tall fra Obos mandag. På landsbasis var det også en oppgang på 1,8 prosent.

I april falt Obos-prisene 0,6 prosent i hovedstaden, etter å ha innledet året med prisøkninger i januar–mars. På landsbasis falt prisene 0,5 prosent i april.

– Overraskende mye

– Prisoppgangen i mai i år er godt over snittet for de ti siste årene, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i en kommentar til tallene. Snittet for de seneste ti årene har vært en Oslo-oppgang på 0,9 prosent.

– OBOS-prisene har pleid å stige mye de første månedene av året, og hittil i år er oppgangen i hovedstaden på 8,9 prosent. Det er overraskende mye – gitt de mange rentehoppene vi har hatt, sier Monsvold.

Hun mener signaler fra Norges Bank om at rentetoppen kan være nådd samt et lavt tilbud av nye boliger kan ha bidratt til en økt etterspørsel i bruktmarkedet.

Kvadratmeterprisene for Obos-boliger oppgis til 81.076 kroner i Oslo og 70.023 kroner på landsbasis. Prisene i Oslo har steget 3,1 prosent det seneste året, mens prisene på landsbasis er opp 3,0 prosent.

Obos-tallene for mai viser ellers en økning på 15 prosent i antallet boligsalg i Oslo, målt mot mai i fjor. Antallet omsetninger i hovedstaden var det høyeste siden 2019.

Eiendom Norge på onsdag

Eiendom Norge kommer med sine boligpristall for mai førstkommende onsdag klokken 11.00.

Deres april-tall viste en prisvekst på 1,2 prosent.

«Det er en kruttsterk økning i de nominelle boligprisene i årets første fire måneder, men det er verdt å merke seg at boligprisene justert for inflasjon ikke har tilsvarende vekst,» kommenterte adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge da.