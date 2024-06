Naivitet og skylapper fra SV

Debattinnlegg: James Stove Lorentzen (H), byråd for byutvikling i Oslo

Jeg leser med stor overraskelse at SV mener jeg er naiv i boligpolitikken. Og det kommer fra et parti som er medskyldig i den boligkrisen de nå roper så høyt om.

Vi har tatt over en by der det har vært bygget for lite i mange år. SV og det rødgrønne byrådet klarte gjennom sine åtte år ikke å få fart på boligpolitikken i Oslo. Det jobber jeg på spreng med å rydde opp i nå. Vi skal regulere og få bygget flere boliger over hele byen. Det er min aller viktigste oppgave som byutviklingsbyråd, og det mest effektive kommunen kan bidra med for å holde prisene nede.

Dersom vi skulle innført boplikt, vil det føre til mer byråkrati, angiveri og overvåking. Det er ikke et samfunn vi ønsker oss. Og jeg ønsker ikke at Plan- og bygningsetaten skal kaste bort sin dyrebare tid på en slik utredning. Etaten har store og viktigere oppgaver som må prioriteres, som å regulere flere boliger.

Når det gjelder SV-representantens bekymring for hvitvasking, er det en oppgave for justismyndighetene – ikke Oslo kommunes plan- og bygningsetat.

Når det gjelder leiemarkedet, er det regjeringen og skattepolitikken som gjør det ulønnsomt å eie utleieboliger. Leieprisene går nå i taket fordi investorer selger unna boliger de tidligere har brukt til utleie. Om vi skal få et bedre leiemarked i Oslo, må det rett og slett være lønnsomt å leie ut. Det bør være ganske så enkelt å forstå.

James Stove Lorentzen (H)

Byråd for byutvikling i Oslo