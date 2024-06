Vi skaper en velfødd boligboble

Veien inn til boligmarkedet blir også enda tøffere enn dagens situasjon for førstegangskjøpere, aleneforsørgere, unge og folk med endrede familiesituasjoner. Vi risikerer at boligkjøp blir enda mer uoppnåelig for innbyggere uten dype lommer.

Så hva kan vi gjøre med situasjonen?

Et konkret og viktig sted å begynne er å sørge for en betydelig forenkling av reguleringsprosessene og effektivisering av saksbehandlingen. Til det er både avbyråkratisering og digitalisering av offentlige prosesser gode medisiner å ta. Dette vil redusere risikoen knyttet til boligutvikling og gi rom for en mer effektiv utvikling over tid.

I revidert nasjonalbudsjett, som nå er under behandling i Stortinget, burde Husbankens lånerammer vært økt betraktelig mer enn de 3 milliardene som nå er foreslått. Dagens summer vil bare bidra med så vidt over 500 nye boliger. Faktum er at Husbanken har søknader for nybygg inne for over 15 milliarder kroner, og må avslå mange søknader i en tid der behovet for løsninger og initiativer for nye boliger er større enn aldri før.

Skattefordeler og raskere godkjenning av slike boligprosjekter rettet særlig mot unge, førstegangskjøpere og begrensede privatøkonomier har også vært debattert. Det som er sikkert er at vi trenger ordninger som gjør at boligmarkedet holder seg stabilt, og at vi ikke overregulerer det.

Vi må stikke hull på denne voksende boligboblen nå. Det kan vi gjøre ved å prioritere boligutbygging, lage incentivordninger og effektivisere reguleringsprosessene. Det krever modige politikere, vilje og besluttsomhet.

Vi trenger langt på vei beslutninger som ikke bare gjelder for i dag, men også for fremtidens boligmarked.

Sverre Molvik

Adm. direktør i Selvaag Bolig

Markus Thrygg

Leder for eiendomsutvikling i Ambita