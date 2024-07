– Det koster 25 millioner kroner i året å drive en sånn reguleringsprosess. Det summerer seg nok opp mot 1 million kroner pr. boenhet i offentlige påløpte kostnader og krav fra kommunen. Det i et område som burde være for folk flest. Det er ingen steder du nå får nybolig til under 100.000 kroner kvadratmeteren. Det blir tøft å bære for en brannmann, eller en sykepleier, mener Opsahl.

Han mener byråkratiseringen har gått alt for langt, og at det er blitt svært kostbart å få et prosjekt byggeklart.

– Byråkratiseringen er det som slår hardest. Vi møter mye motstand, og det må gjøres så mye tidlig i prosessen. Det er utredninger om alt. Det er ikke rart de store konsulentselskapene går godt.

Opsahl innrømmer at han tidvis må ta seg en luftetur for å få ut frustrasjonen det skaper. Han mener politikerne må komme sterkere på banen for å sette tydelig rammer og ambisjoner for områdene som skal bygges ut.

– Nå handler det bare om hvor høyt det skal bygges. Men rammene er for uklare. Resultatet er ofte kompromisser som blir dårlig på flere måter, sier Opsahl.

Etterlyser voksne

Opsahl mener Oslo kommune har vært for lite opptatt av å bygge boliger under Raymond Johansens styre, men tror det vil bedre seg med borgerlig byråd. Boligbygging skaper ofte konflikt og uro i nabolaget. Det gjør hele sakskomplekset lite attraktivt for folkevalgte som ønsker seg gjenvalg.

– Enkelt sagt kan man si at; med byggingen av ett nytt hus i Oslo får du ti sure naboer som ikke stemmer på deg. Det er en demokratisk hengemyr det er vanskelig å komme seg ut av. Alle politikerne er enige om at det trengs flere boliger, og at de ikke ønsker seg en delt by hvor få har råd til å bo, men det er ingen som vil fronte saken, mener Opsahl. Det er på en måte sånn at alle vil ha flere boliger, men ingen vil ha det i sitt eget nabolag.

Opsahl etterlyser politikere som i større grad tør å sette ambisjonsnivået, og være tøffere overfor de ulike etatene for å kreve resultater.

– Det må være noen voksne hjemme som tør å bestemme, og den effekten håper jeg kommer med det nye byrådet. Det er en bekymring at ting tar så lang tid. Hadde jeg ikke vært så seig, ville jeg gitt opp eller solgt hele eller deler av Skullerud-prosjektet til en større utbygger for lenge siden, mener Opsahl.

Den økte tidsbruken, og kostnadene som følger med, kan også påvirke hvordan byen blir seende ut over tid.

– Faren er at det bare blir de aller største utbyggerne som klarer seg. At alt fra privatpersoner, små, mellomstore (ofte lokale) og store nasjonale utbyggere, er involvert, bidrar til at vi får en større variasjon, sier Opsahl.