– Det er hovedsakelig to grupper som leier, det er studenter og de som ikke har råd til egen bolig. I en tid der kostnadene har steget mye er det viktig å se på tiltak for å bedre balansen i utleiemarkedet, sier Knutsen.

Størst vekst i Oslo og Trondheim

Sterkest utvikling i andre kvartal hadde Oslo og Trondheim med en oppgang 4,3 prosent, etterfulgt av Bergen med 3,5 prosent.

I Stavanger og Sandnes falt leieprisene derimot med 5,3 prosent.

– Det er svært sterk årsvekst i leieprisene i alle byene bortsett fra Stavanger og Sandens, hvor årsveksten nå er negativ på 2,7 prosent. Til tross for dette har leieprisene her hentet inn igjen hele fallet under oljebremsen 2014/15. Det er imidlertid for tidlig å si om fallet nå er et trendbrudd i oljehovedstaden eller kun en sesongeffekt, forteller Lauridsen.

– I de øvrige byene er det imidlertid ingen tvil om styrken i leiemarkedet og den er sterk, sier han.

Antall boliger til leie på Finn.no i de store byene ved utgangen av andre kvartal 2024 var 3.144.

– Dette er stabilt med sist kvartal og litt høyere enn vi har sett de siste årene, sier Lauridsen.

Av disse er 1.755 i Oslo, 418 i Bergen, 616 i Trondheim og 355 i Stavanger/Sandnes.

– Utbudsdataene fra Finn.no nå og sammenlignet før pandemien tyder på det færre utleieboliger tilgjengelig nå enn for fem år siden, sier Lauridsen.

– Vil få stor betydning

Noe som irriterer Eiendom Norge-sjefen er regjeringens avtale med SV om revidert budsjett. Der fikk SV fremforhandlet et flertall for tre forslag til regulering av leiemarkedet, som skal skrives inn i husleieloven:

En hovedregel om at husleieavtaler ikke skal være tidsbestemte.

En rett for leieren til å forlenge en tidsbestemt leieavtale når den løper ut.

En ufravikelig oppsigelsesrett for leieren.

– Forslaget er åpenbart utført med gode intensjoner, men konsekvensene av dette for leiemarkedet vil være store. Trolig vil det redusere tilbudet av utleieboliger i Norge betraktelig, fordi det i praksis er en snikinnføring av husleieregulering.

Ifølge Lauridsen er blir dette en husleieregulering sammenlignet med dagens situasjonen, fordi det ikke gir utleier mulighet til å justere leien etter tre år.

– Med dagens husleielov har utleier mulighet til å justere leien til markedsleie hvert tredje år. Når tidsubestemte kontrakter blir hovedregelen, forsvinner utleiers mulighet til å justere leien til markedsleie automatisk, sier han.

– Dette vil får stor betydning hvordan både bankene og eiere vil vurdere utleieboliger som en investering, og trolig vil forslaget få store konsekvenser for utbudet av utleieboliger i Norge, sier Eiendom Norge-sjefen.