Leieprisrekorder over hele landet – villet politikk

Husleieindeksen for andre kvartal er klar, og den viser høye leiepriser over hele landet. Snittleieprisen i Norge var i andre kvartal på rett i overkant av 13.000 kroner - opp med hele 7,2 prosent fra tilsvarende kvartal i 2023.

I Oslo var snittprisen for å leie bolig i andre kvartal på elleville 17.444 kroner og ligger med det godt over landssnittet. Selv med en økning fra sist år på 7,8 prosent er det ikke byen som har steget mest det siste året. I Ålesund har leieprisene steget med litt over 10 prosent, i Porsgrunn og Skien har prisene økt med hele 14,2 prosent til 11.458 kroner på bare et år.

Aldri opplevd så høye priser



Trondheim opplevde en prisøkning på 6,2 prosent i tilsvarende periode. I trøndernes hovedstad havnet snittprisen i andre kvartal på 13.413 kroner. Det begynner også å bli dyrt å leie i Bergen. Her havnet snittprisen på 13.032 kroner - opp med hele 8,2 prosent på et år.

– Vi har aldri noensinne opplevd så høye leiepriser i Norge som akkurat nå. Et snitt i Oslo på knapt 17.500 kroner per måned er ellevilt høyt. Vi ser det er umulig å finne selv en liten 3-roms leilighet sentralt i hovedstaden for under 20.000 kroner per måned. Det har for lengst passert 10.000 kroner per måned per person å skaffe seg tak over hodet, sier Kjetil J. Olsen daglig leder i Husleie.no.

Leiepriser per by By Leiepris 2kv24 Økning i prosent Oslo 17.444 7,8% Trondheim 13.413 6,2% Bergen 13.032 8,2% Stavanger 12.953 7,7% Ålesund 12.538 10,5% Tromsø 12.459 6,0% Kristiansand 11.993 4,6% Porsgrunn/Skien 11.458 14,2%

Husleie.no

Enorm interesse

Utleiere som benytter vår plattform melder om enorm interesse på annonsene. Det er ikke uvanlig å få over 100 henvendelser i løpet av et par dager. Utleierne kan velge og vrake i gode leietakere med betalingsevne, fortsetter Olsen.

– Hva er årsakene til at leieprisene stiger så voldsomt?

– Årsakene til veksten kan være forskjellig. I Tromsø er det turisme som driver prisene oppover, mens i Ålesund er det full fart i næringslivet som er driveren.

ØKER: - Som jeg har sagt mange ganger før, er det en villet politikk som ligger bak, der det er blitt mye mindre lønnsomt å eie en sekundærbolig for utleie sier Kjetil J. Olsen, daglig leder i Husleie.no. FOTO: HEIDI MARIE GØPERØD

– Bildet er sammensatt. Som jeg har sagt mange ganger før, er det en villet politikk som ligger bak, der det er blitt mye mindre lønnsomt å eie en sekundærbolig for utleie. Dette har gjort at mange utleiere har valgt å selge boligen de tidligere har leid ut. Dette gjør at tilbudet er mindre enn etterspørselen og det driver prisene til værs. Samtidig ser vi at ulike regionale og lokale drivere spiller sterkt inn.

Ved at 7 av 10 nordmenn legger ferien til Norge i år ser Husleie.no og Olsen at hotellkapasiteten er sprengt. Dette gjør at flere utleiere nå satser på korttidsutleie og peker på blant annet Tromsø. Den svake kronekursen gjør også at turismen fra utlandet øker.