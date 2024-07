Fortetting betyr lite

Debattinnlegg: James Stove Lorentzen (H), byråd for byutvikling i Oslo

Kjersti Cecilie Jensen og Anders Evjenth i Advokatfirmaet Bull & Co skriver 30. juni et innlegg i Finansavisen om småhusplanen. En ny småhusplan er vedtatt med et bredt flertall i bystyret, og ligger til endelig stadfestelse hos Kommunaldepartementet på grunn av en innsigelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) knyttet til naturfare.

Hensikten med den nye planen er å bedre ta vare på småhusområdene, og å sikre historiske og grønne kvaliteter

Én ting skal være sikkert, Oslo kommune tar faren for flom og skred på største alvor. Avklaring knyttet til naturfare gjøres allerede i byggesaksbehandlingen i dag. Det er ikke praktisk mulig å vurdere 28.000 eiendommer tidlig i prosessen, allerede på «plannivå», hvorav kanskje bare 3.000 eiendommer skal bebygges de neste 10–15 årene. Vi vet heller ikke hvilke av disse eiendommene som vil bli bygget ut. Derfor er eneste praktiske mulighet å vente med vurdering av grunnforholdene til vi mottar en byggesøknad, slik vi gjør i dag. Alle som skal bygge må bruke eksperter til å vurdere grunnforholdene, og det er lovkrav til sikker byggegrunn allerede i dag. Vi mener derfor at vårt forslag til løsning for småhusplanen vil ivareta sikkerhet mot naturfare på en effektiv og god måte.

James Stove Lorentzen. Foto: Privat

Å beholde den gamle planen, slik Jensen og Evjenth foreslår, er en dårlig idé. Den har ikke de samme gode kvalitetene som den nye. Vi minner om at et bredt flertall fra det forrige byrådet og dagens byrådspartier står bak den nye planen. Hensikten med den nye planen er å bedre ta vare på småhusområdene, og å sikre historiske og grønne kvaliteter.

Paradokset i denne situasjonen er at den nye planen reduserer risiko for naturfare sammenlignet med den gamle. Den nye planen sikrer mindre terrenginngrep, bedre trevern, mer grønt og en rekke andre forbedringer, noe som også reduserer fare for flom og skred. Dersom vi ikke får støtte for den nye planen, øker altså risikoen for naturfare – helt motsatt av det som er ønsket.

Jensen og Evjenth foreslår også økt fortetting ved knutepunkter, og det er jo nettopp det som skjer og har vært planlagt i Oslo i lang tid. Gode eksempler på dette er Røa, Vinderen og Sæter, og nye slike sentre ønsker vi flere av. Det ligger til grunn i det videre arbeidet i byråd og bystyret. Det er ved kollektivknutepunktene den største fortettingen skjer. Fortetting i småhusområdene gir et minimalt bidrag til boligforsyningen, kanskje bare 2–300 enheter per år.

Det er viktig for oss å få en rask avklaring om småhusplanen, slik at byggeforbudet ikke varer lenger enn nødvendig. Dette har vi også formidlet til Kommunaldepartementet.

