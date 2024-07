Nesten to millioner leiligheter i Tyskland står tomme

Mer enn halvparten av dem har stått ubebodd i mer enn et år. Bare litt over en tredel av de tomme leilighetene er klare for innflytting i løpet av de neste tre månedene.

Andelen raskt tilgjengelige leiligheter var betydelig høyere i bystatene Berlin, Bremen og Hamburg med 52 til 61 prosent.

Det var planlagt riving av kun 4 prosent av de ledige leilighetene, mens 7 prosent skulle selges eller brukes av eierne selv.

Ifølge Tysklands statistikkontor ga rundt 23 millioner eiere opplysninger om eiendommene sine i bygge- og boligtellingen, det samme gjorde rundt 8000 boligselskaper.