I Trondheim var prisene ned 1,8 prosent nominelt, og ned 0,8 prosent sesongkorrigert. I Bergen falt prisene 0,9 prosent nominelt, mens de steg 0,3 prosent sesongjustert. I Stavanger var prisene ned 1,7 prosent nominelt, og opp 0,4 prosent sesongjustert.

Les også Kremvilla på tvangssalg til 50 millioner solgt over takst Strandeiendommen på Snarøya ble lagt ut på tvangssalg til 3,5 ganger kjøpesummen grunnet skilsmisse. Nå er den solgt over takst – men selgeren er likevel ikke fornøyd.

Store volumer

Eiendom Norges juli-tall viser videre at det ble solgt 5.135 boliger på landsbasis i løpet av måneden, en økning på 22,3 prosent fra juli i fjor. Det er det nest høyeste nivået målt for en juli-måned noen gang, kun slått av juli 2020.

Årets totale volum på 58.261 solgte boliger er dessuten det nest høyeste historisk – bare i 2021 er det solgt flere boliger i løpet av de første syv månedene.

– Det er solgt svært mange boliger i Norge i juli, og det er kun coronaåret 2020 det er flere solgte i en juli-måned, og kun 2021 det er solgt flere boliger så langt i år. Det tyder på et sterk boligmarkedet i Norge med stor etterspørsel etter bolig, sier Lauridsen.

Nettopp det høye aktivitetsnivået støtter DNB Markets' syn om at boligmarkedet holder seg sterkt – selv om prisutviklingen i juli var svakere enn ventet.

DNB Markets skriver i en kommentar etter Eiendom Norge-tallene at høy nominell lønnsvekst og lav arbeidsledighet legger grunnlaget for deres og Norges Banks estimater, som peker mot at boligprisveksten vil fortsette i andre halvår.

Uventet stort Obos-fall

I forrige uke viste Obos' boligpristall et fall på 3,7 prosent på landsbasis og en nedgang på 4,6 prosent i Oslo i juli.

Obos-tallene dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

«Obos-prisene korrigerte markant ned i juli etter å ha steget mye gjennom første halvår. Nedgangen var mye større enn ventet, og må tolkes med varsomhet på grunn av få omsetninger i juli sammenlignet med resten av året,» kommenterte Sissel Monsvold, sjeføkonom i Obos.

Prisutviklingen i Oslo var spesielt svakere enn vanlig, da prisene på brukte Obos-boliger typisk har steget i denne måneden de seneste ti årene.