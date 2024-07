Boligprisene falt

Boligprisene i Norge falt 0,2 prosent nominelt og steg 0,4 prosent sesongjustert i juni, viser tall fra Eiendom Norge onsdag. Gjennomsnittsboligen koster nå over 4,8 millioner kroner.

Så langt i år er prisveksten 8,0 prosent. De siste 12 månedene snakker vi om 2,2 prosent prisoppgang (nominelt).

I mai var prisoppgangen 0,9 prosent nominelt og 0,6 prosent sesongjustert.

– Fortsatt sterkt marked

Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen karakteriserer likevel boligmarkedet som sterkt.

– Vi venter at den sterke utviklingen vedvarer etter et lite hvileskjær i juli som normalt, sier han i en pressemelding, og viser til at han ser rentene falle raskere enn mange tror.

– Rentebanen er ofte høyere enn det som blir realiteten. Dessuten er utviklingen i norsk økonomi blodfattig om dagen, blant annet på grunn av den lave boligbyggingen. Derfor tror vi renten skal ned, noe som vil gi en stimulans i brukt- og nyboligmarkedet, legger Lauridsen til.

Tosifret vekst i vest

Sterkest sesongjustert prisvekst i juni hadde Tromsø med 1,8 prosent, mens Tønsberg m/Færder var svakest med 1,2 prosent prisfall.

Så langt i år er Ålesund m/omegn sterkest med 11,4 prosent vekst, mens Fredrikstad/Sarpsborg har vært svakest med 5,4 prosent oppgang.

– Ved utgangen av juni skiller Bergen, Stavanger og Ålesund seg ut med tosifret vekst, sier Lauridsen, og viser til 10,2 prosent oppgang i både Bergen og Stavanger hittil i 2024.

Trondheim: Klart realprisfall

I Oslo falt boligprisene 0,2 prosent nominelt i juni, mens de steg 0,3 prosent sesongjustert. Så langt i år har prisene steget 6,7 prosent, mens de er opp 3,2 prosent siste 12 måneder.