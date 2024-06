Boligprisene holder koken

14.297 boliger ble lagt ut for salg i Norge i mai, 10,5 prosent flere enn i samme måned i 2023. Hittil i år er det lagt ut 46.683 boliger for salg, 5,8 prosent flere enn samme periode i fjor.

Både antallet boliger lagt ut og solgt i mai er det høyeste registrert noensinne.

– Dette illustrerer hvor mye krutt det er i boligmarkedet om dagen. Når vi tillegg hadde to langhelger i mai, noe som påvirker visningstakten, underbygger det styrken i boligmarkedet for tiden. Meglerne har mye å gjøre om dagen, sier Lauridsen.

Litt mer til salgs i Oslo

I hovedstaden holder antallet boliger lagt ut for salg seg høyt, både i mai og hittil i år. Det samme gjelder antallet solgte, som ligger over mange av de foregående årene både i forrige måned og så langt i 2024.

– Tilbudssiden i Oslo har klatret litt oppover den siste måneden, og er litt høyere enn i fjoråret på samme tidspunkt, påpeker Eiendom Norge-direktøren.

Gjennomsnittlig salgstid på landsbasis i Norge i mai var 44 dager, mot 54 dager i april. Kortest salgstid hadde Oslo og Bergen med 23 dager, mens salgene tok lengst til i Tromsø med 104 dager.

Høye forventninger

Handelsbanken så på forhånd for seg 0,7-0,8 prosent nominell og 0,5 prosent sesongjustert prisoppgang.

«Vi venter en fortsatt positiv, sesongjustert månedsvekst frem mot sommeren, før vi først mot høsten tror veksten vil dabbe midlertidig litt av igjen», skrev banken i dagens morgenrapport.

DNB Markets trodde også det var duket for nok en sterk måned for boligprisene, og la seg enda høyere enn Handelsbanken med et anslag på 0,6 prosent sesongjustert vekst i mai.

«Det virker å være godt sentiment i boligmarkedet, med mange som forventer prisstigning de neste årene. Dette, i kombinasjon med at lønnsveksten er høy, ledigheten lav og rentetoppen trolig nådd, gjør at vi tror det kan ligge an til at prisene vil fortsette å stige utover året», het det i dagens morgenrapport.

Spreke Obos-priser

Mandag denne uken viste tall fra Obos 1,8 prisvekst i mai, både i Oslo og på landsbasis.

Dette var godt over snittet for de siste ti årene, som har vært 0,9 prosent Oslo-oppgang.

I et intervju med Finansavisen i forrige uke spådde Nordvik-sjef Martin Kiligitto en «forholdsvis brukbar» prisutvikling i mai, men påpekte at første halvdel av mai var preget av en noe lavere tilbudsside grunnet helligdager.

– I og med at det både er en stor tilbudsside, og en relativt brukbar etterspørselsside nå, er det ikke helt «bananas» fullt på hver visning. Men de fleste boligene går rundt prisantydning, eller kanskje litt over – som jo er normalt, sa han.

– Det var dog mange som kjøpte bolig i april. Og som vi vet, kjøper rundt 80 til 90 prosent bolig først, og selger etterpå. Det tyder dermed på at det vil være mange som skal selge eksisterende bolig i mai, juni og eventuelt juli, la Kiligitto til.